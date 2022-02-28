Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе.

Не располагая точными данными, украинские военные строят различные предположения, пишет eadaily.com.

Так, в Генштабе ВСУ предположили, что это может быть связано с планами РФ занять город в какую-то определенную дату. Появилась версия и о том, что Россия затягивает с высадкой десанта, чтобы оттянуть украинские силы с других направлений.

Отметим, российская военная операция на территории Украины длится с 24 февраля. Минобороны РФ уже озвучило информацию о погибших, сообщив, что на территории Украины ВС РФ потеряли около 500 военных.

Заявления Киева о тысячах погибших российских военнослужащих Минобороны РФ опровергает, призывая доверять только проверенной информации.

Также Минобороны РФ сообщило, что ранения различной степени тяжести в ходе военной спецоперации на территории Украины получили более 1,5 тыс. российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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