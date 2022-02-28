Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

Российская армия может окружить ВСУ сразу на четырех направлениях, уверен полковник Сергей Хатылев.

Комментируя ход специальной военной операции на территории Украины, которую проводит Россия, он отметил, что уже сейчас для ВСУ вырисовываются четыре котла, передает URA.RU .

«Может сложиться ситуация с четырьмя котлами. На южном направлении под Донецком, в районе Днепропетровска, в районе Киева, еще один может нарисоваться в районе Ивано-Франковска, если отработают в этой части до Днепра», — заявил Хатылев.

Он отметил, что войска в котле будут уничтожены, если не захотят сложить оружие. По словам Хатылева, российские силы предоставят возможность выйти из окружения мирным гражданам, и тем бойцам ВСУ, которые сложат оружие.

Напомним, военная спецоперация на территории Украины проводится Россией с 24 февраля. Россия начала ее с ракетных и авиаударов по аэропортам и другим объектам рано утром. По данным Минобороны РФ, в ходе военной спецоперации на территории Украины погибли до 500 российских военнослужащих и более 1,5 тыс. получили ранения. Заявления украинской стороны о гибели тысяч российских солдат и офицеров военное ведомство РФ опровергает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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