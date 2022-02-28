Опубликовано видео продвижения подразделений ВС России по Киевской области

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В Сети появились кадры передвижения по территории Киевской области колонны российской военной техники.
В Минобороны РФ утверждают, что российские военные взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и Балаклею, передает РЕН ТВ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил военную спецоперацию на территории Украины, которая началась с бомбежек и ударов по военным объектам на территории Украины. Российские военные зашли на территорию Украины в рамках этой военной спецоперации в том числе с территории Белоруссии.
В Минобороны РФ сообщили накануне, что в ходе спецоперации на территории Украины погибли около 500 российских военнослужащих, и более 1,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести.
Информацию по пленным российское оборонное ведомство не дает, а видео, которые публикует украинская сторона называет фейковыми. Также в Минобороны РФ подчеркнули, что сведения Киева о том, что на территории Украины были убиты несколько тысяч российских военных, не соответствуют действительности.
Минобороны РФ призывает доверять только проверенным источникам, а СМИ, которые публикуют недостоверные данные, будут блокироваться.
Стоит отметить, что реакция Запада на действия РФ на территории Украины была негативной и в отношении РФ введены санкции, затронувшие в том числе простых россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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