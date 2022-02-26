Игорь Стрелков предупредил об угрозе отправки войск США и НАТО на Украину

Операцию на территории Украины необходимо завершить в ближайшие недели, иначе Киев получит поддержку США и НАТО. Об этом заявил бывший глава МО ДНР Игорь Стрелков, передает НСН .

Он подчеркнул, что если операция затянется на три недели и к этому времени не будут заняты основные политические центры, то это повлечет негативные последствия для России. По его мнению, Запад поймет, что российские войска завязли.

«Они вполне могут направить на территорию Украину свои войска и соединения», - заявил Стрелков.

С 24 февраля на территории Украины Россия проводит военную спецоперацию. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия защитит жителей Донбасса от «геноцида». В ответ на это президент Украины ввел в стране военное положение и сейчас ВСУ оказывают сопротивление российским войскам.

Запад же пока отреагировал на операцию санкционными мерами, которые уже ощутили и простые граждане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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