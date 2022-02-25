Российский генерал-полковник Владимир Шаманов предложил не брать Киев штурмом

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Генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов полагает, что российским силам следует блокировать Киев, а не пытаться его штурмовать.
Он в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева заявил, что те, кто сейчас в Киеве, понимают серьезность своего положения, поэтому они любой ценой пытаются защититься, пишет МК.
«Брать Киев не надо, нужно его блокировать», - заявил военный.
По его мнению, даже несмотря на длительную подготовку и огромные финансовые вливания, Украина не смогла повысить свою защиту. Это, уверен Шаманов, объяснятся лишь тем, что западные инструктора, которые готовили украинских военных, в реальности не имеют ни малейшего представления о том, как вести подготовку военных специалистов. И гибель 10 английских инструкторов в первые дни спецоперации лишь доказывает их слабую подготовку.
Шаманов добавил, что у американских военных недостаточно профессионализма, что показал Ирак, Афганистан и Грузия.
Также эксперт отметил, что командование ВС РФ не будет раскрывать план спецоперации, так как он является военной тайной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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