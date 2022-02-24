Хатылев: спецоперация ВС России на Украине стала неожиданностью для США и НАТО

Полковник Сергей Хатылев уверен, что действия России в Украине стали неожиданностью для США и НАТО.

Он подчеркнул, что американцам еще необходимо поучиться у российских военных, передает «Слово и Дело ».

Хатылев отметил, что в Пентагоне пристально наблюдают за ходом спецоперации на Украине, и успех российских сил в будущем будут тщательно изучать.

«Для всех натовских военных это очень поучительная операция. Они удивлялись, как это происходило с «вежливыми людьми» в 2014 году. Второе удивление у них вызвало то, как мы действовали в Казахстане. Через два часа после приглашения ОДКБ в Казахстан первый самолет сидел уже там», — заявил Хатылев.

Он отметил, что операция РФ нацелена на демилитаризацию и денацинализацию Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эта операция предотвратит угрозу, которая возникла из-за действий НАТО, поскольку Альянс начал использовать Украину как плацдарм для возможного удара в будущем по России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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