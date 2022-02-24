Когда все это закончится? Военные эксперты — о ситуации на Украине

Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»
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Спецоперация РФ на территории Украины продолжается, но пока Москва не озвучивает ее точную дату окончания.
Эксперты высказались касательно того, как долго она может продлиться, пишет E1.RU.
Военный журналист Денис Колчин отметил, что те события, которые происходят на Украине сейчас, кардинально отличаются от событий 2014 года.
«В 2014 году я работал в Крыму. Если сравнивать — это, конечно, две абсолютно разные вещи. Тогда никаких ракетных обстрелов или штурмов не было вообще. Технически украинскую часть заблокировали, и потом начинались переговоры. Это небо и земля. Надо учитывать, что и бэкграунда такого не было», - заявил Колчин.
Он добавил, что сейчас можно говорить о классическом ходе военных действий. Вначале наносятся удары ракетами и авиацией, после чего заходят танковые колонны. По мнению Колчина, российские военные стремятся захватить Киев, Харьков и Одессу.
Журналист добавил, что, по его мнению, был «разморожен» типичный конфликт на постсоветском пространстве, и ранее это уже происходило в Армении, Карабахе и Азербайджане. Но как события будут развиваться дальше, предугадать сложно, поскольку не стоит сбрасывать со счетов и возможность партизанских действий.
Полковник в отставке Виктор Литовкин говорит о том, что Россия стремится к демилитаризации и денацификации. Поэтому идут удары по военным объектам ВСУ. Но также Россия хочет добиться того, чтобы к власти пришли люди без нацистских настроений.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает, что военная операция будет длиться до момента, пока не свергнут действующую власть и не изберут нового презента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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