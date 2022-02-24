Когда все это закончится? Военные эксперты — о ситуации на Украине

Спецоперация РФ на территории Украины продолжается, но пока Москва не озвучивает ее точную дату окончания.

Эксперты высказались касательно того, как долго она может продлиться, пишет E1.RU .

Военный журналист Денис Колчин отметил, что те события, которые происходят на Украине сейчас, кардинально отличаются от событий 2014 года.

«В 2014 году я работал в Крыму. Если сравнивать — это, конечно, две абсолютно разные вещи. Тогда никаких ракетных обстрелов или штурмов не было вообще. Технически украинскую часть заблокировали, и потом начинались переговоры. Это небо и земля. Надо учитывать, что и бэкграунда такого не было», - заявил Колчин.

Он добавил, что сейчас можно говорить о классическом ходе военных действий. Вначале наносятся удары ракетами и авиацией, после чего заходят танковые колонны. По мнению Колчина, российские военные стремятся захватить Киев, Харьков и Одессу.

Журналист добавил, что, по его мнению, был «разморожен» типичный конфликт на постсоветском пространстве, и ранее это уже происходило в Армении, Карабахе и Азербайджане. Но как события будут развиваться дальше, предугадать сложно, поскольку не стоит сбрасывать со счетов и возможность партизанских действий.

Полковник в отставке Виктор Литовкин говорит о том, что Россия стремится к демилитаризации и денацификации. Поэтому идут удары по военным объектам ВСУ. Но также Россия хочет добиться того, чтобы к власти пришли люди без нацистских настроений.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает, что военная операция будет длиться до момента, пока не свергнут действующую власть и не изберут нового презента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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