Эстония отправит Украине очередную партию противотанковых ракет Javelin

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Эстония приняла решение об оказании дополнительной военной помощи Украине и поставит Киеву новую партию противотанковых ракет Javelin, зенитных боеприпасов и не только. Об этом во время пятничного брифинга сообщил канцлер Министерства обороны страны Кусти Салм, передает агентство «РИА Новости».
«Мы окажем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов», - уточнил Салм.
Это будет уже вторая по счету партия противотанковых ракет, предназначенная для Киева, и первая во время проведения российской спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины.
Javelin, о которых идет речь, Эстония получила от Соединенных Штатов Америки. В феврале США в качестве страны-владельца этого оружия разрешили третьим странам передавать его Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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