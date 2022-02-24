Эстония отправит Украине очередную партию противотанковых ракет Javelin

Эстония приняла решение об оказании дополнительной военной помощи Украине и поставит Киеву новую партию противотанковых ракет Javelin, зенитных боеприпасов и не только. Об этом во время пятничного брифинга сообщил канцлер Министерства обороны страны Кусти Салм, передает агентство «РИА Новости» .

«Мы окажем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов», - уточнил Салм.

Это будет уже вторая по счету партия противотанковых ракет, предназначенная для Киева, и первая во время проведения российской спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины.

Javelin, о которых идет речь, Эстония получила от Соединенных Штатов Америки. В феврале США в качестве страны-владельца этого оружия разрешили третьим странам передавать его Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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