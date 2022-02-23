NYT: разведка США спрогнозировала падение Киева в течение 96 часов

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Разведка США сообщила о том, что российская спецоперация нацелена на свержение действующего украинского правительства.
Издание The New York Times со ссылкой на Пентагон пишет о том, что Россия пока начала только первый этап операции, передает ИА Красная Весна. Поэтому вскоре начнутся еще более масштабные действия.
По оценкам американской разведки, оборона Киева падет в ближайшие 96 часов, пишет ИА Красная Весна. После этого будет свержена действующая киевская власть, которая, как заявляют в Москве, угрожает безопасности России.
Минобороны РФ сообщает, что целью атак являются военные объекты, а не гражданские лица. Для нанесения ударов используется высокоточное оружие.
В СМИ попала информация о боях на подступах к Киеву. Также сообщалось, что украинские военные взорвали несколько мостов, чтобы остановить продвижение российских сил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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