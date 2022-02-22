Военкор Коц озвучил первостепенную задачу после победы: «Отключить украинский телевизор»

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После победы России на Украине важно сделать все для того, чтобы украинское население из враждебно настроенного стало дружественное. Для этой цели следует отключить украинское телевидение и подключить российское. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, передает радио «Комсомольская правда».
«Главное сейчас как можно быстрее завершить освобождение Украины, делать так, чтобы как можно меньше гражданского населения пострадало», - отметил военкор.
В то же время он призвал помнить о том, что войны без потерь не бывает, поэтому следует быть к этому.
В целом же, по мнению Коца, России надо будет после победы следует «начать работать над завладением умами».
Россия заинтересована в дружественной пророссийской Украине, а не враждебной.
Ранее в похожем ключе высказался и военный эксперт Виктор Литовкин. Он заявил, что надеется на «разум украинского народа, что Россия приходит на Украину не как враг, а как спасатель».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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