После победы России на Украине важно сделать все для того, чтобы украинское население из враждебно настроенного стало дружественное. Для этой цели следует отключить украинское телевидение и подключить российское. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, передает радио «Комсомольская правда» .

«Главное сейчас как можно быстрее завершить освобождение Украины, делать так, чтобы как можно меньше гражданского населения пострадало», - отметил военкор.

В то же время он призвал помнить о том, что войны без потерь не бывает, поэтому следует быть к этому.

В целом же, по мнению Коца, России надо будет после победы следует «начать работать над завладением умами».

Россия заинтересована в дружественной пророссийской Украине, а не враждебной.

Ранее в похожем ключе высказался и военный эксперт Виктор Литовкин. Он заявил, что надеется на «разум украинского народа, что Россия приходит на Украину не как враг, а как спасатель».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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