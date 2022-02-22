Военкор Коц озвучил первостепенную задачу после победы: «Отключить украинский телевизор»

Сегодня, 15:49

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Военкор Коц озвучил первостепенную задачу после победы: «Отключить украинский телевизор»
Фото из открытых источников

После победы России на Украине важно сделать все для того, чтобы украинское население из враждебно настроенного стало дружественное. Для этой цели следует отключить украинское телевидение и подключить российское. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, передает радио «Комсомольская правда».

«Главное сейчас как можно быстрее завершить освобождение Украины, делать так, чтобы как можно меньше гражданского населения пострадало», - отметил военкор.

В то же время он призвал помнить о том, что войны без потерь не бывает, поэтому следует быть к этому.

В целом же, по мнению Коца, России надо будет после победы следует «начать работать над завладением умами».

Россия заинтересована в дружественной пророссийской Украине, а не враждебной.

Ранее в похожем ключе высказался и военный эксперт Виктор Литовкин. Он заявил, что надеется на «разум украинского народа, что Россия приходит на Украину не как враг, а как спасатель». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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