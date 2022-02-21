В Сети появилось признание офицера ВС США, который создал на Украине 150 батальонов «партизан»

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Американский полковник Брайан Пети заявил, что Украина готова вести партизанскую войну против России, что будет выгодно США. При этом он не может сказать, какова вероятность начала общенационального партизанского движения в Украине.
Полковник отмечает, что сегодня в Украине есть структура Сил территориальной обороны из более чем 150 батальонов, которые нужны для прикрытия всей территории страны. Пети считает, что война в Украине выгодна для Вашингтона, поскольку военные действия могут помочь США увеличить собственное состояние. США также выгодно партизанское сопротивление, так как Россия может потратить время и деньги на наведение порядка. Полковник отметил, что партизанская война не позволит противнику закрепить завоевания и создаст время и пространство, необходимые для получения поддержки.
Американский военный отмечает, что многие украинские партизаны хорошо подготовлены. Профессиональные снайперы, диверсанты, городские киллеры, а также минеры готовы к уничтожению «оккупантов», пишет svpressa.ru . Они обучены конспирации и тщательно засекречены, отметил полковник. По его словам, эти специалисты будут получать большие деньги за свою деятельность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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