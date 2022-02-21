В Сети появилось признание офицера ВС США, который создал на Украине 150 батальонов «партизан»

Американский полковник Брайан Пети заявил, что Украина готова вести партизанскую войну против России, что будет выгодно США. При этом он не может сказать, какова вероятность начала общенационального партизанского движения в Украине.

Полковник отмечает, что сегодня в Украине есть структура Сил территориальной обороны из более чем 150 батальонов, которые нужны для прикрытия всей территории страны. Пети считает, что война в Украине выгодна для Вашингтона, поскольку военные действия могут помочь США увеличить собственное состояние. США также выгодно партизанское сопротивление, так как Россия может потратить время и деньги на наведение порядка. Полковник отметил, что партизанская война не позволит противнику закрепить завоевания и создаст время и пространство, необходимые для получения поддержки.

Американский военный отмечает, что многие украинские партизаны хорошо подготовлены. Профессиональные снайперы, диверсанты, городские киллеры, а также минеры готовы к уничтожению «оккупантов», пишет svpressa.ru . Они обучены конспирации и тщательно засекречены, отметил полковник. По его словам, эти специалисты будут получать большие деньги за свою деятельность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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