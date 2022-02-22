В районе Авдеевки уничтожены позиции американских наемников

Подразделениями ДНР в районе н.п. Авдеевка были уничтожены позиции американских наемников, которые были переброшены в Донбасс несколько месяцев назад. В данный период стало известно о том, что речь идет об ответных ударах сил ДНР. Это реакция на обстрел позиций ополчения в районе линии боевого соприкосновения.

Согласно представленным данным, из района дислокации американских наемников по позициям ополчения ДНР был открыт огонь, однако практически сразу же после этого артиллерия ДНР приступила к нанесению ответных ударов. В результате позиции украинских войск и американских наемников были повреждены крупнокалиберным оружием.

Стало известно, что за последнюю неделю в Донбасс прибыли несколько сотен иностранных наемников. Это свидетельствует о непосредственном подключении Запада к конфликту в Донбассе.

Информация об уничтожении американских наемников в Донбассе в настоящий момент активно распространяется в социальных сетях и каналах «Телеграм». Пока что никаких подтверждений этой информации со стороны представителей ДНР и ЛНР нет. Тем не менее раньше американские наемники действительно находились в районе Авдеевки. Учитывая неофициальные данные, в Донбассе могут находиться до 2-3 тысяч иностранных наемных военных и боевиков, в том числе с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что за последние сутки силы ДНР и ЛНР начали реагировать на атаки ВСУ и масштабно наносят удары по выявленным позициям украинской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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