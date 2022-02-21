Военный эксперт рассказал, что ждет ВС РФ на Донбассе

Сегодня, 17:34

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Военный эксперт рассказал, что ждет ВС РФ на Донбассе
Фото из открытых источников

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Леона прокомментировал ситуацию в Донбассе после признание Россией ЛДНР. По его словам, там формируется так называемый «донбасский коктейль».

Военный эксперт отмечает, что ВС РФ могут быть доставлены в Донбасс по земле и небу. При этом он подчеркнул, что ВСУ будут избегать прямого столкновения с российским военнослужащими. Скорее всего, они будут устраивать диверсии.

Напомним, что  Владимир Путин запросил у Совета Федерации разрешения на применение ВС за границей, на что получил положительный ответ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, военнослужащие РФ будут задействованы исключительно с целью установления мира на территории Донбасса. Кроме того, российские войска будут предотвращать атаки, направленные против мирных жителей.

Сергей Леона подчеркнул, что военный контингент России задействуют в других странах в нескольких случаях - в рамках миротворческой миссии, по просьбе принимающей стороны, по политическим мотивам или для охраны важных объектов. Сейчас в Донбассе присутствуют все четыре фактора, пишет svpressa.ru.

Аналитик подчеркнул, что ВС РФ надо готовиться к тому, что будут диверсии со стороны ВСУ. Он также напомнил, что почти всех значительных фигур в республиках Донбасса ликвидировали украинские силовики, у которых есть серьезный опыт в таких операциях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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