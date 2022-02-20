Колонны российских войск и военной техники вошли на территорию ЛДНР

Сегодня, 18:24

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Колонны российских войск и военной техники вошли на территорию ЛДНР
Фото из открытых источников

После признания ДНР и ЛНР в Донбасс вошли тысячи военных и десятки машин боевой техники ВС РФ.

В сети появились кадры, на которых можно видеть длинную колонну автобусов, вероятно, с российскими солдатами, но подтверждений этой информации пока нет.

Военная техника и войска РФ вошли в Донбасс согласно соглашению, которое Россия заключила с ДНР и ЛНР о развертывании военных сил на территории республик в целях обеспечения защиты жителей региона.

Появление на территориях ДНР и ЛНР российских военнослужащих и десятков единиц различной военной техники, в том числе и бронированной, существенно меняет ситуацию в регионе после многочисленных атак со стороны ВСУ, пишет avia.pro.

Как стало известно, решение направить российские войска в Донбасс было принято до ратификации указа президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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