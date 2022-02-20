Войска РФ вошли на территорию ЛНР и ДНР

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
На территорию ДНР и ЛНР зашли войска РФ. Об этом сообщил военкор Котенок, передает Царьград.
По его словам, пребывание войск РФ на территории ДНР и ЛНР стало возможным после того как соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
На кадрах, которые появились в Сети, запечатлены колонны русской военной техники, которая в ночное время суток входит в Донбасс. Приказ о введении войск РФ в ДНР и ЛНР был выполнен незамедлительно.
Накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. В договорах о развитии дружественных отношений между РФ и ДНР, ЛНР указано, что Россия возьмет на себя функции по поддержанию мира на территории республик.
Отметим, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости республик. После рассмотрения последствий такого шага, глава России принял решение не только признать ДНР и ЛНР, но и поддержать их в установлении мира и восстановлении экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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