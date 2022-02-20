Корабли ВМФ России блокировали украинский флот в Азовском море

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Часть кораблей российского флота организовала перекрытие нейтральных вод Азовского моря для блокировки передвижения украинских кораблей. Указывается, что такая мера была предпринята для того, чтобы избежать возможных провокаций украинского флота в направлении южных границ ДНР, передает «Avia.pro».
Для обеспечения безопасности водных границ РФ и для предупреждения вероятных провокаций в отношении южной границы ДНР, Россия выпустила предупреждение NOTAM. Такая мера предусматривает создание зоны предупреждения, в которой фактически запрещено любое передвижение, в том числе, украинских военных кораблей.
Известно, что накануне около 10 боевых кораблей российского флота перешли Керченский пролив и разместились вдоль всей границы нейтральных вод Азовского моря — их задачей является патрулирование территории и препятствование недопустимым действиям со стороны Украины.
Отмечается, что благодаря такому решению России удалось избежать чрезмерной активности украинских боевых кораблей, которые временно лишились доступа к южным частям ДНР. Эксперты отмечают, что для обеспечения безопасности Донецкой народной республики, Россия вправе задействовать свои береговые ракетные комплексы — в случае, если Украина решится на масштабный штурм Донбасса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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