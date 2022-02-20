Корабли ВМФ России блокировали украинский флот в Азовском море

Сегодня, 10:54

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Корабли ВМФ России блокировали украинский флот в Азовском море
Фото из открытых источников

Часть кораблей российского флота организовала перекрытие нейтральных вод Азовского моря для блокировки передвижения украинских кораблей. Указывается, что такая мера была предпринята для того, чтобы избежать возможных провокаций украинского флота в направлении южных границ ДНР, передает «Avia.pro».

Для обеспечения безопасности водных границ РФ и для предупреждения вероятных провокаций в отношении южной границы ДНР, Россия выпустила предупреждение NOTAM. Такая мера предусматривает создание зоны предупреждения, в которой фактически запрещено любое передвижение, в том числе, украинских военных кораблей. 

Известно, что накануне около 10 боевых кораблей российского флота перешли Керченский пролив и разместились вдоль всей границы нейтральных вод Азовского моря — их задачей является патрулирование территории и препятствование недопустимым действиям со стороны Украины. 

Отмечается, что благодаря такому решению России удалось избежать чрезмерной активности украинских боевых кораблей, которые временно лишились доступа к южным частям ДНР. Эксперты отмечают, что для обеспечения безопасности Донецкой народной республики, Россия вправе задействовать свои береговые ракетные комплексы — в случае, если Украина решится на масштабный штурм Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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