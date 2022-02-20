Экс-министр обороны ДНР Стрелков призвал разделить Украину на части и лишить армии

Вчера, 19:44

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Экс-министр обороны ДНР Стрелков призвал разделить Украину на части и лишить армии
Фото из открытых источников

Стрелков отметил, что последние семь лет Киев постоянно угрожает войной России. Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Украину необходимо нейтрализовать. При этом полностью завоевывать ее территорию нет надобности.

Стрелков говорит, что последние семь лет Киев постоянно угрожает войной России. Поэтому, чтобы в дальнейшем этого не происходило, Украину необходимо разделить на части, лишить её армии, а русскоговорящие регионы вывести из ее состава. Экс-глава считает, что Киев мирно не согласится на это. Поэтому Россия должна использовать военно-политические меры в отношении Украины.

«Необходимо лишить Украину возможности в дальнейшем угрожать войной РФ, чем она занималась все последние семь лет. Для этого Украину необходимо разделить на части, необходимо вывести из ее состава русскоговорящие регионы, которые никогда Украине не принадлежали, лишить ее армии. То есть, принудить ее к миру вооруженным путем и окончательно, принудив ее к военно-политической капитуляции – к отказу от Крыма, от Донбасса, поскольку Минские соглашения мертвы», – подчеркнул он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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