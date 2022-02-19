На Украине сообщили о готовности ввести в стране военное положение

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время сегодняшнего брифинга заявил о том, что власти страны готовы практически к любому развитию событий, в том числе, к введению чрезвычайного и военного положений.
Стефанчук также выразил надежду на то, что кризис будет решен дипломатическим путем и необходимости в таких мерах не будет.
На сохранении «дипломатического трека» настаивает и глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Главный дипломат страны в который раз заверил, что Киев не намерен идти в наступление на республики Донбасса.
А тем временем страсти своим заявлением подогрел бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков. Как передала Национальная служба новостей, он призвал нейтрализовать Украину, разделив ее на части.
По его мнению, из состава соседней страны надо вывести русскоговорящие регионы, а также лишить ее армии, принудив к миру «вооруженным путем и окончательно».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Уже с 21 февраля произойдут изменения, которые коснутся порядка перечисления выплат. Речь идет о досрочном перечислении...Подробнее
Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации. Именно такие...Подробнее
Получателям пенсионных выплат Российской Федерации сообщили о том, что скоро они смогут получить очередную разовую...Подробнее
Вашингтону следует немедленно перекрыть пути обхода санкций Запада. Призыв содержится в статье американского издания...Подробнее
Немецкий политолог Александер Рар счел ужасающими сигналы, которые поступают с Мюнхенской конференции по безопасности,...Подробнее
Крылатая ракета «Калибр» была запущена у границы Японии после того как Токио заявил о готовности высадить десант на...Подробнее
Чиновники из команды губернатора Александра Беглова выплатили более 200 тысяч рублей обитателям квартиры на окраине...Подробнее
Вторжение американской подводной лодки класса «Вирджиния» в территориальные воды России, завершившееся позорным...Подробнее
Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...Подробнее
Комментировать