На Украине сообщили о готовности ввести в стране военное положение

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время сегодняшнего брифинга заявил о том, что власти страны готовы практически к любому развитию событий, в том числе, к введению чрезвычайного и военного положений.

Стефанчук также выразил надежду на то, что кризис будет решен дипломатическим путем и необходимости в таких мерах не будет.

На сохранении «дипломатического трека» настаивает и глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Главный дипломат страны в который раз заверил, что Киев не намерен идти в наступление на республики Донбасса.

А тем временем страсти своим заявлением подогрел бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков. Как передала Национальная служба новостей, он призвал нейтрализовать Украину, разделив ее на части.

По его мнению, из состава соседней страны надо вывести русскоговорящие регионы, а также лишить ее армии, принудив к миру «вооруженным путем и окончательно».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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