ПВО Донбасса атаковали беспилотник ВСУ, готовящийся атаковать Донецк

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Несколько часов назад украинский беспилотник попытался атаковать Донецк. Неизвестный ударный дрон был обнаружен средствами ПВО, после чего по БПЛ был открыт огонь, но его удалось лишь отпугнуть. Неустановленный дрон спешно покинул это район, а это значит, что атака ВСУ была сорвана.
Огонь по беспилотнику велся достаточно продолжительное время, однако дрон находился на большой высоте и поэтому он не был уничтожен. К этому времени не удалось узнать, о каком именно беспилотнике идет речь. Вполне возможно, что это мог быть Bayraktar TB2, тем более, что за последних 72 часа эти летальные аппараты использовались на Донбассе, но для корректировки артиллерийских ударов.
Официальные комментарии со стороны командования ВСУ не поступали. Донецкие ПВО предотвратили атаку украинского беспилотника, но сбить его не удалось, потому что на вооружении ЛНР и ДНР нет ЗРК, которые могут уничтожить беспилотник подобного типа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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