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Украинская армия готовится вскоре совершить полномасштабное нападение на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Военный обозреватель «РИА Новости» Андрей Коц рассказал подробно, что происходит в эти минуты на Донбассе.
Он говорит, что мирных жителей эвакуируют из-за угрозы начала военной операции со стороны ВСУ. На позициях украинских военных размещена большая группировка солдат, а также летальное оружие. По населенным пунктам велись обстрелы..
ВСУ активно стягивают крупные силы к линии разграничения, размещают на своих позициях реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган», выводят артиллерийские орудия и бронетехнику.
В наступлении Киев задействует и западное вооружение, которое поставляют Британия и США, а также их подпевалы вроде Эстонии или Польши. Уже неоднократно в Донбассе были замечены комплексы Javelin, а также ПЗРК Stinger.
17 февраля Киев перешел от подготовительных мероприятий к делу и атаковал самопровозглашенные республики из минометов и гранатометов. ДНР и ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь для подавления украинских огневых точек. В четверг наблюдатели зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения огня. Обстрелы продолжались и в пятницу, поэтому было принято решение об эвакуации мирных граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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