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По информации, которую сообщил подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко, все сведения о подготовке ВСУ к наступлению на Донбасс верны.
Как объяснил Марочко, все разведданные, полученные из разных источников, подтверждают данную информацию.
«Полагаясь на свой личный опыт, могу с уверенностью заявить, что информация, подтвержденная тремя разными источниками, всегда является достоверной. Теперь ее можно обнародовать либо использовать для принятия стратегических решений», - пояснил он.
До поступления этой информации, о готовности ВСУ к нападению объявил жителям региона глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он сообщил, что на границе с Украиной находится серьезная ударная группировка.
Информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он обратился к соотечественникам с просьбой эвакуироваться в Россию.
Накануне в ЛНР усилили охрану общественного порядка в пунктах пропуска в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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