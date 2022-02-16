Военный ЛНР объяснил, как разведка получила данные о наступлении ВСУ

Сегодня, 19:59

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Военный ЛНР объяснил, как разведка получила данные о наступлении ВСУ
Фото из открытых источников

По информации, которую сообщил подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко, все сведения о подготовке ВСУ к наступлению на Донбасс верны.

Как объяснил Марочко, все разведданные, полученные из разных источников, подтверждают данную информацию.

«Полагаясь на свой личный опыт, могу с уверенностью заявить, что информация, подтвержденная тремя разными источниками, всегда является достоверной. Теперь ее можно обнародовать либо использовать для принятия стратегических решений», - пояснил он.

До поступления этой информации, о готовности ВСУ к нападению объявил жителям региона глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он сообщил, что на границе с Украиной находится серьезная ударная группировка.

Информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он обратился к соотечественникам с просьбой эвакуироваться в Россию.

Накануне в ЛНР усилили охрану общественного порядка в пунктах пропуска в Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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