Молдавский пилот оставил «послание» в небе у границы с Украиной

Пилот пассажирского лайнера авиакомпании Air Moldova в нескольких десятках километрах от границы с Украиной оставил жителям соседней страны «послание» в небе. Как следует из данных мониторингового сервиса FlightRadar, он «вывел» слово "Relax".

В переводе с английского оно может обозначать «расслабьтесь».

Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева и вернулся туда через два часа. Ширина выведенного им слова составила 128 километров.

«Это адресовано всем сторонам, участвующим в украинском конфликте», — допустил Twitter-пользователь Jan Rolfson.

Отметим, что практика посланий в небе не является такой уж редкостью.

В середине января нынешнего года СМИ сообщили о том, что пилот американского боевого самолета оставил в небе Сирии неприличное послание, «нарисовав» мужской половой член.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700