Молдавский пилот оставил «послание» в небе у границы с Украиной

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Пилот пассажирского лайнера авиакомпании Air Moldova в нескольких десятках километрах от границы с Украиной оставил жителям соседней страны «послание» в небе. Как следует из данных мониторингового сервиса FlightRadar, он «вывел» слово "Relax".
В переводе с английского оно может обозначать «расслабьтесь».
Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева и вернулся туда через два часа. Ширина выведенного им слова составила 128 километров.
«Это адресовано всем сторонам, участвующим в украинском конфликте», — допустил Twitter-пользователь Jan Rolfson.
Отметим, что практика посланий в небе не является такой уж редкостью.
В середине января нынешнего года СМИ сообщили о том, что пилот американского боевого самолета оставил в небе Сирии неприличное послание, «нарисовав» мужской половой член.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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