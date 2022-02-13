Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» РФ на Украину

Служба внешней разведки Эстонии вынуждена была «перенести» день «вторжения» армии Российской Федерации в Украину. Такая поправка сделана этой страной на фоне многочисленных слухов о том, что война неизбежно должна начаться 15 или 16 февраля. Эту информацию сообщило онлайн издание РИА Новости, которое ссылается на официальный доклад, полученный из Эстонии. Разведчики данного государства указали причину переноса атаки: «неготовность российской армии».

«Как заключили наши аналитики, вооруженные силы Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, смогут осуществлять широкомасштабные боевые наступательные действия против Украины лишь со 2-й половины февраля», — такое резюме эстонской СВР.

«Когда будет полностью закончена военная подготовка российских войск, для начала операции вторжения в Украину необходимо будет лишь политическое решение».

Прежде авторы издания РИА Новости на страницах портала сообщали, что газета The Telegraph из Британии в своем материале заявила о почти гарантированной победе президента Владимира Путина в войне в Украине, которой не смогут уже помешать западные санкции. Авторы допускают, что российский лидер может отказаться от своих планов по Украине в том случае, если во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ему было обещано выполнение неких требований.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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