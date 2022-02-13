На Украине произошел масштабный сбой интернета

В работе Интернета в Украине начали наблюдаться большие перебои. Перестал работать сайт Министерства обороны страны. С проблемами столкнулись и крупнейшие украинские банки.

По информации телеканала NewsOne, массированная DDos-атака на государственный ПриватБанк ведется в течение нескольких часов. С такой же проблемой столкнулся и Ощадбанк. Преимущественно проблемы наблюдаются с онлайн-банкингом, в том числе с проведением платежей.

По информации издании «Страна», в пресс-службе Приватбанка объясняют сбой «нестабильной работой каналов связи».

Центр информационной безопасности Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что нападению подвергся также сайт Минобороны и Вооруженных сил.

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых мысов, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», - говорится в публикации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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