На Украине произошел масштабный сбой интернета

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
В работе Интернета в Украине начали наблюдаться большие перебои. Перестал работать сайт Министерства обороны страны. С проблемами столкнулись и крупнейшие украинские банки.
По информации телеканала NewsOne, массированная DDos-атака на государственный ПриватБанк ведется в течение нескольких часов. С такой же проблемой столкнулся и Ощадбанк. Преимущественно проблемы наблюдаются с онлайн-банкингом, в том числе с проведением платежей.
По информации издании «Страна», в пресс-службе Приватбанка объясняют сбой «нестабильной работой каналов связи».
Центр информационной безопасности Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что нападению подвергся также сайт Минобороны и Вооруженных сил.
«Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых мысов, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», - говорится в публикации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...Подробнее
Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году...Подробнее
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...Подробнее
Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...Подробнее
Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...Подробнее
Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...Подробнее
С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...Подробнее
«Российское вторжение на Украину» в очередной раз решили перенести. Как выяснилось, еще на неделю. Тон задала сегодня с...Подробнее
Очередные денежные выплаты от Пенсионного фонда люди получат уже в марте. Речь идет о средствах, которые начисляются за...Подробнее
Комментировать