Генерал ВСУ в отставке назвал сроки вторжения России

Сегодня, 14:59

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Генерал ВСУ в отставке назвал сроки вторжения России
Фото из открытых источников

Минобороны Украины сообщает, что признаков российского вторжения на сегодня нет, но их видят некоторые эксперты, которые продолжают говорить, что наступления России не избежать. Например, отставной генерал Игорь Романенко, некогда занимавший пост замначальника Генштаба ВСУ, заявил о том, когда именно Россия может начать масштабное наступление на территорию Украины. По его мнению, это может произойти в любой момент.

Со слов генерала, угроза вторжения повисла над территорией Украиной надолго и украинцам придется жить в ожидании войны еще не один месяц. Романенко считает, что пока Владимир Путин будет у власти, риск вторжения будет сохраняться.

«Открытое вторжение России в Украину, возможно, начнется уже завтра, но может быть и послезавтра, и через неделю, и через месяц. И так будет продолжаться, пока есть Путин», - заявил Романенко.

Генерал высказал мнение о том, что удар начнется с ракетной атаки по управлениям, системам ПВО и арсеналам. Далее будет применена авиация, после чего начнут действовать наземные войска, пишет topwar.ru.

Романенко отметил, что Украине придется бороться с вторжением в одиночку, поскольку Запад не станет отправлять свои войска на войну с Россией. НАТО не станет даже обеспечивать воздушное прикрытие ВСУ, подчеркнул генерал. По его мнению, Запад включится в войну только если Россия захватит Украину, а потом попытается вторгнуться в страны НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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