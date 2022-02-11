141-й полк имени Ахмата Кадырова появился в 10 километрах от границы с Украиной

Сегодня, 14:19

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141-й полк имени Ахмата Кадырова появился в 10 километрах от границы с Украиной
Фото из открытых источников

В Белгородской области местные жители заметили 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова.

Пользователь TikTok опубликовал видео, на которых можно хорошо рассмотреть, состав колонны, передвигающейся по области. Также отчетливо видны бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» с автомобилями «Урал-ВВ» и другая военная техника.

«На передвигающемся транспорте четко видна символика 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова. Этот полк известен как полк батальон Север. Данный полк входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии и дислоцируется в Грозном», — прокомментировал источник.

Через некоторое время Север был зафиксирован уже в районе села Валуйки, но уже без опознавательных знаков. Номера техники также закрашены. Валуйки находятся всего в 10 километрах от украинской границы. 

По мнению экспертов, батальон Север может быть задействован на территории самопровозглашенных республик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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