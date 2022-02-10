Британские военные инструкторы начинают покидать Украину

Военные инструкторы Великобритании, которые ранее были отправлены Лондоном для обучения бойцов ВСУ работе с поставленными недавно Киеву противотанковыми ракетами, начинают покидать территорию Украины. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Королевства.

В ведомстве уточнили, что военные инструкторы получили приказ покинуть территорию Украины с 12-13 февраля.

«На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», - заявил заместитель министра Джеймс Хиппи.

Он также добавил, что если «вторжение» России на Украину состоится, у Британии не будет возможности провести эвакуацию своих подданных. Поэтому он вслед за МИД страны обратился к британцам с призывом покинуть территорию Украины и не планировать поездок в страну в течение ближайшего времени.

Хиппи посоветовал не рассчитывать на эвакуационные рейсы, как это было летом минувшего года в Афганистане.

Напомним, вчера сразу несколько стран, в том числе США, рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. А президент Джо Байден, как писала «Политико», заявил о том, что свежие данные разведки указывают на то, что «вторжение» состоится 16 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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