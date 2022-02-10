Певице Maruv могут запретить въезд на Украину из-за похвалы в адрес РФ

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Украинская певица Maruv (Анна Корсун) может лишиться возможности пребывать на территории своей страны из-за того, что она высказалась положительно о российском шоу-бизнесе.
Maruv решила поддержать тех своих коллег, которые выступают с концертами на территории России и тут же на нее обрушилась волна критики от украинских «патриотов», рассказывает Царьград.
По словам Maruv, многие украинские артисты отправляются в Россию, поскольку там у них больше возможности реализовать себя, а также выше заработки.
«Украина же не имеет ни своих лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», - заявила Maruv.
Певица призвала соотечественников не искать политику в том, что ее коллеги стремятся к росту и развитию. Она напомнила, что в шоу-бизнесе все же все решают деньги, а не государственная идеология.
Но подобная позиция Maruv не устроила украинских «патриотов» и они даже призвали власти не пускать ее в страну, если она отправится выступать в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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