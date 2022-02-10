Украина предъявила РФ 48-часовой ультиматум

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что Киев обратился к Москве за разъяснениями о военной деятельности в приграничных районах Крыма. Он говорит, что это был ультиматум, в котором Киев потребовал от Москвы предоставить информацию о районах, где ведутся военные учения, и о количестве военнослужащих, которые в них задействованы. Информация должна быть представлена в течение 48 часов.

При этом Украина ссылается на соглашение 2011 года, заключенное в рамках ОБСЕ и направленное на укрепление безопасности и доверия между государствами-членами. В рамках этого соглашения государства ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах и основных системах вооружения, об оборонном планировании и военных бюджетах. Данный документ также предусматривает консультации по подозрительной военной деятельности и опасным инцидентам.

Российские официальные лица подтвердили получение украинского запроса, переданного через ОБСЕ.

Сотрудник МИД РФ в комментарии по поводу «ультиматума Киева» сказал РИА Новости, что это попытка украинских властей отвлечь внимание от «своей собственной значительной необычной военной деятельности и ежедневных обстрелов Донбасса».

«Ультиматум в Москве не считают оправданным, поскольку российская военная деятельность в последнее время не является чем-то необычным и не является основанием для запуска механизма снижения военных рисков в рамках Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности. Но на запрос мы ответим», – сказал собеседник РИА.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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