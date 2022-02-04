Экономист Зубец заявил, что Украина не выживет без угля из России

Украинская энергетика рухнет, если Украину лишить российского угля. В этом уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

На данный момент, по его словам, Россия может обойтись без любого товара, который поставляется из Украины. Но для Украины будет катастрофой, если она лишиться российских энергоносителей, в том числе угля.

Зубец добавил, что украинская энергетика полностью «завязана» на российском импорте. Например, украинские металлургические заводы нуждаются в коксующемся угле, который закупается в России.

«Это известная история, что половина всего угля, который потребляет Украина, — это именно российский уголь. Причем часть российского угля Украина не может заменить ничем, потому что это коксующийся уголь, который необходим для работы украинских металлургических заводов. Раньше доля российского угля в Украине была под 100%, сейчас его доля чуть уменьшилась», — сказал Зубец.

Покупает Украина и нефтепродукты, которые поставляются в основном через Белоруссию. Получает Украина и российский газ, хотя уже в виде реверсных поставок из Европы. Также завозятся на территорию Украины различные товары для строительной индустрии и пищевой отрасли. Частично по некоторым видам импортируемых из России товаров замену украинцы смогут зайти, но отказаться на 100% от российских энергоносителей Украина не сможет, уверен Зубец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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