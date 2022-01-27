Forbes: гаубицы 2С7 «Пион» не помогут ВСУ в войне с Россией

Вчера, 18:19

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Forbes: гаубицы 2С7 «Пион» не помогут ВСУ в войне с Россией
Фото из открытых источников

Американский журнал Forbes пришел к выводу о том, что в артиллерийском бою ВСУ не смогут противостоять России. Британский журналист Дэвид Экс сообщил об отставании украинской артиллерии от российского вооружения. Он считает, что такое положение дел приведет к провалу украинских военных при атаке со стороны ВС России. Экс отмечают, что даже самые мощные [spoiler]украинские самоходные гаубицы 2С7 «Пион», являющиеся основой военного арсенала ВСУ, не выдерживают конкуренции с российским вооружением.

Украинские гаубицы имеют дальность стрельбы всего в 48 километров. Кроме того, они не располагают никаким современным оснащением.

Обозреватель напомнил, что украинские 2С7 «Пион» ВСУ получили после распада СССР. Это означает, гаубицы устарели и поэтому отстают от современных технологий. Экс также упоминают, что у России тоже есть «Пионы», но они снабжены современной системой управления огнем, где объединены беспилотники, радиолокационные станции и электронные средства обнаружения целей.

Благодаря всему этому российское модернизированное оружие современнее и мощнее украинского аналога, подчеркнул военный эксперт, пишет  inosmi.ru.

Экс добавил, что в случае войны между РФ и Украиной  артиллерия ВСУ не сможет даже частично уничтожить российские силы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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