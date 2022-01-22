Украинские десантники покидают свои позиции на Донбассе

ВСУ готовятся к полномасштабной атаке, на что указывает массовая переброска к линии разграничения сторон в Донбассе боеприпасов и горючего. При этом украинские военные пытаются скрыть от ОБСЕ этот факт. От Народной милиции ДНР поступила информация о подготовке ВСУ к колоссальным потерям в случае начала наступления на самопровозглашенные республики. На это указывает тот факт, что в госпиталях, находящихся в Часовом Яре и Северодонецке, в срочном порядке увеличивают количество койко-мест, пишет u-f.ru .

Так как вероятность крупномасштабного конфликта стремительно растет, некоторых украинских силовиков охватывает паника, из-за чего они покидают свои позиции целыми группами. Так, недавно свои позиции, находящиеся недалеко от н.п. Геевка, самовольно покинули трое военнослужащих. Сейчас дезертиров, служивших в составе 79-й десантно-штурмовой бригады, ищут силовые структуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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