Украинские десантники покидают свои позиции на Донбассе

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
ВСУ готовятся к полномасштабной атаке, на что указывает массовая переброска к линии разграничения сторон в Донбассе боеприпасов и горючего. При этом украинские военные пытаются скрыть от ОБСЕ этот факт. От Народной милиции ДНР поступила информация о подготовке ВСУ к колоссальным потерям в случае начала наступления на самопровозглашенные республики. На это указывает тот факт, что в госпиталях, находящихся в Часовом Яре и Северодонецке, в срочном порядке увеличивают количество койко-мест, пишет u-f.ru.
Так как вероятность крупномасштабного конфликта стремительно растет, некоторых украинских силовиков охватывает паника, из-за чего они покидают свои позиции целыми группами. Так, недавно свои позиции, находящиеся недалеко от н.п. Геевка, самовольно покинули трое военнослужащих. Сейчас дезертиров, служивших в составе 79-й десантно-штурмовой бригады, ищут силовые структуры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией. То, что США готовы...Подробнее
Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...Подробнее
Несовершеннолетняя курила гашиш на квартире у барышни, с которой познакомилась через сайт знакомств. По информации...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Горел доходный дом, расположенный на Лиговском проспекте. Вчера около 3:00 ночи огненная стихия охватила жилой...Подробнее
В Пенсионном фонде рассказали о доплате, которую смогут получить многие пенсионеры вместе с выплатой в феврале. Речь...Подробнее
Жители Петербурга прочитали еженедельный отчет губернатора Александра Беглова и назвали его «лицемерным»....Подробнее
Комментировать