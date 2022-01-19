«Готовы рвать русских голыми руками»: Украинский генерал-лейтенант описал войну с Россией

Сегодня, 15:19

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«Готовы рвать русских голыми руками»: Украинский генерал-лейтенант описал войну с Россией
Украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк

Украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк высказался о возможной войне Украины и России.

Издание The Times опубликовало его заявление, в котором он утверждает, что украинцы не исключают такой вариант развития событий и даже «готовы голыми руками рвать русских», пишет Царьград.

По его словам, боевой дух украинских военных на высоком уровне. При этом, отмечают западные журналисты, генерал ВСУ осознает превосходство России на море, в воздухе, и понимает, что эту войну Украина может и не выиграть.

«У нас около полумиллиона человек, которые прошли через войну в этой стране, в которой они потеряли либо кого-то, либо что-то. Полмиллиона тех, кто потерял кровь родственника, потерял свои дома или потерял своих друзей, и они готовы разорвать русских голыми руками», - заявил генерал.

По его словам, для ВСУ важно предугадать, где будет первый удар, поскольку после «первых больших потерь» русские не будут идти дальше. Но не исключено, что удар будет сразу с нескольких   направлений, и в таком случае будет сложно сразу сдержать продвижение противника.

Также Павлюк добавил, что с большой вероятностью для России мало взять под контроль Донецкую и Луганскую области.

«Они хотят ранить всю страну и через это ранение манипулировать Украиной по своему усмотрению», - уверен украинский военный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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