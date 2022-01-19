Беспилотник ВСУ Bayraktar TB2 приблизился к российской границе на расстояние 200 метров

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Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был замечен всего в 200 метрах от российской границы.
Закупленный Киевом у Анкары БПЛА, выполняя патрульную миссию, вплотную приблизился к Белгородской области. Информационный ресурс Авиа.Про сообщает, что полет Bayraktar TB2 выполнял под поддельным кодом опознания, поэтому он был идентифицирован как французский вертолет. Такое, конечно же, невозможно.
Мониторинговый сервис «ADS-B Exchange» показывает, что летательный объект, о котором идет речь, вылетел с авиабазы в Харькове по направлению к границе с Белгородской областью России, развив скорость до 160 километров в час. Именно на аэродроме в этом регионе Украины и развернуты беспилотные ударные дроны, которые Киев закупил у Анкары.
Таким образом, можно смело предположить, что загадочным «французским вертолетом», согласно данным транспондера, на самом деле оказался беспилотник ВСУ.
Учитывая напряжение между странами, данный инцидент со стороны Украины вполне может расцениваться как серьезная провокация. Не факт, что украинская сторона собирала данные о расположении войск РФ в Белгородской области. Вполне возможно, что дрон отрабатывал удары по российской территории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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