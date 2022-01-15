Вероятность новой войны на Украине резко повысилась

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Главной темой телефонных переговоров министра иностранных дел России и государственного секретаря США Энтони Блинкена стало обсуждение ситуации по Украине.
Вероятность возобновления вооруженного конфликта в Донбассе выросла. Об этом массово твердят не только зарубежные средства массовой информации, но и медиа самопровозглашенных республик. Продолжаются обоюдные обстрелы, и на этом фоне всплыла информация о подготовке провокации под чужим флагом. В этом Запад пытается обвинить Россию.
Вашингтон добивается отвода войск России от границы с Украиной, продолжая практиковать риторику о «вторжении». Но, как пишет обозреватель издания «Взгляд», Москва вряд ли пойдет на выполнение этого требования. Во-первых, войска на границе сдерживают ВСУ от наступления на позиции ДНР и ЛНР.
Во-вторых, это серьезный козырь в переговорах с НАТО.
Конечно, Москва может пойти и на уступки, но произойдет это лишь в одном случае - если США и Альянс пристанут на ее требования и предоставят гарантии безопасности, в том числе о нерасширении НАТО на восток и об отказе в членстве Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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