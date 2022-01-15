РИА Новости: Киев не отказывается от силового решения конфликта на Донбассе

Самопровозглашенные республики Донбасса регулярно подвергаются обстрелам украинской армии. ВСУ перебрасывают технику на линию соприкосновения, а на Западе обсуждается вторжение России на Украину, пишет РИА Новости .

Начало 2022 года в Донбассе прошло сравнительно спокойно. 11 января Владимир Зеленский заявил о готовности договариваться о деэскалации, однако в тот же день возобновили обстрелы. Судя по всему, военные его поддержали Верховного главнокомандующего. Под огнем оказался населенный пункт Новоласпа.

Вашингтон поддерживает Киев в усилении украинских вооруженных сил. Известно, что ЦРУ руководит программой подготовки ВСУ для проведения спецопераций, хотя ЕС и США не устают говорить о нарастающей «агрессии» Москвы. Информационный ресурс РИА «Новости» сообщает о том, что Киев не отказывается от силового решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствует напряженная обстановка на территории Донбасса.

Из Донецка и Луганска поступают сведения о новых обстрелах и переброске тяжелых вооружений на фронт. Так, из ЛНР поступило сообщение о переброске на Донбасс специалистов центра спецназначения «Запад». Разведка ЛНР заявила о прибытии снайперских пар одного из разведбатальонов ВСУ. Видимо, Киев решил создать по всей линии фронта очаги напряженности и продолжает нагнетать обстановку.

За прошедшую неделю ВСУ более двух десятков раз накрывали непризнанные республики огнем с применением крупного калибра. Помимо прочего, украинские силовики стягивают на фронт тяжелые вооружения. Туда были переброшены РСЗО «Град», гаубицы и зенитные ракетные комплексы. Словом, рост напряженности на линии разграничения не прекращается. При этом западные СМИ не перестают заявлять об угрозе «вторжения России на Украину».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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