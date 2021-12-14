Военные Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе на стороне ВСУ

Турция готова поддержать Украину в войне против России. Об этом говорят уже открыто в Анкаре, несмотря на то, что Турция и Россия поддерживают дружественные отношения. Турецкое издание «Haberturk» пишет о том, что власти уже изучают различные варианты помощи Украине, и частично эту поддержку официально и неофициально Киев получает, передает Аvia.pro .

Если дойдет до военного конфликта между Киевом и Москвой, Украина получит от Турции не только военную технику и вооружение, но и ВСУ могут поддержать непосредственно турецкие военные.

В Турции подчеркивают, что в настоящий момент командный центр Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) находится как раз в Турции, после чего он переместится во Францию.

Предварительно, обсуждая различные сценарии развития событий, в Анкаре изучают возможность направить на поддержку ВСУ около 35-40 тысяч специально обученных солдат. Но ряд турецких аналитиков не без оснований опасается, что это углубит серьезно кризис в отношениях с Москвой.

Стоит отметить, что Украина уже получила турецкие дроны Bayraktar TB2. По данным ряда источников, в Донбассе может находиться до 36 таких аппаратов. Но еще больше опасений вызывает информация о переброске в район боевых действий протурецких террористов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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