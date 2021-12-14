Украинские военные несут крупные потери в боях на Донбассе

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Попытки ВСУ взять под контроль несколько районов на Донбассе привели к неудачам и серьезным потерям. Как стало известно, речь идет о десятках погибших и раненых среди украинских солдат, для эвакуации которых пришлось задействовать военно-транспортный самолет Ил-76. И это несмотря на заявления Киева о том, что пострадавших и жертв в рядах находящихся на Донбассе подразделений ВСУ, нет.
Самолет доставил в украинскую столицу несколько десятков раненых и погибших. В Сети появились снимки, на которых можно увидеть моменты эвакуации раненых. Информацию о количестве погибших украинских военных узнать пока нигде невозможно, пишет avia.pro.
ВСУ несут серьезные потери в первую очередь из-за ответных ударов со стороны ополченцев ДНР и ЛНР, а также из-за того, что украинские военные, сдвинувшие фронт к востоку, оказались в зоне поражения стрелкового вооружения защитников Донбасса.
По мнению ряда экспертов, украинские власти опасаются массового дезертирства в ВСУ, поэтому тщательно скрывают свои потери на Донбассе. Кроме того, в Киеве опасаются государственного переворота в стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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