В ДНР обещали сбивать любые иностранные самолеты над Донбассом

Сегодня, 09:54

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В ДНР обещали сбивать любые иностранные самолеты над Донбассом
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Самопровозглашенные республики Донбасса решили атаковать с помощью имеющихся у них средств ПВО любой иностранный самолет, который будет представлять угрозу. ДНР и ЛНР заявили о таком решении после того, как несколько дней назад недалеко от границ непризнанных республик появился американский военный самолет-шпион Boeing RC-135W. Кроме того, такое заявление было сделано на фоне того, как Запад начал поддерживать ВСУ вооружением.

Надо сказать, что на вооружении самопровозглашенных республик состоит небольшое количество средств ПВО, но их достаточно для того, чтобы сбивать самолеты, которые посмеют вторгнуться в воздушное пространство ДНР и ЛНР.

По мнению экспертов, Boeing RC-135W ВВС США появился в районе Донбасса для выявления позиций средств ПВО, радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы для того, чтобы потом ВСУ нанесли по ним удары.

Примечательно, что несколько недель назад на юге Донецкой республики дважды появлялись реактивные самолеты, которые находились за пределами воздушного пространства ДНР. Они появились там впервые за несколько лет, пишет avia.pro.

Ранее аналитик Константин Сивков заявил о том, что в случае наступления ВСУ на Донбассе российские войска могут взять украинских военных в окружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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