Корабль ВМС Украины прорвался между закрытыми ВМФ России зонами в Азовском море

Военный корабль ВМС Украины, который, как ранее сообщила ФСБ, создал угрозу судоходству, смог подойти к Керченскому проливу благодаря тщательному обходу закрытых зон ВМФ РФ в Азовском море. Об этом сообщает Авиа.про, ссылаясь на опубликованный маршрут следования судна.

Авторы издания пишут, что украинский корабль практически лавировал между закрытыми Россией районами, пока не подошел ко входу в Керченский пролив. При этом перемещался он на небольшой скорости, предположительно, чтобы у военных РФ не возникло никаких подозрений касательно готовящейся провокации. И только когда «Донбасс» приблизился к проливу на расстояние 40 километров, он попал в центр пристального внимания.

Ресурс отмечает, что российские суда не просто взяли на сопровождение украинский военный корабль, но и окружили. При этом «каких-либо других действий не предпринимали».

О том, как закончилась данная история, всем известно - корабль ВМС Украины развернулся и вскоре вернулся в порт приписки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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