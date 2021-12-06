Conflict Intelligence Team сообщила о переброске России дивизиона ЗРК «Бук» в пригород Воронежа

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
В СМИ попала информация о том, что российские ЗРК «Бук» были размещены вдоль украинской границы.
Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что Россия перебросила к границе с Украиной десятки ЗРК «Бук». Один из дивизионов был замечен в пригороде Воронежа.
Комментируя эту информацию, эксперты отмечают, что ВСУ получили от Турции не менее 36 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые могут применяться на Донбассе.
В Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлены ЗРК «Бук», которые прибыли на железнодорожную станцию Масловка в Воронежской области. Помимо мобильных пусковых установок, можно увидеть также транспортировочные машины и пуско-заряжающие установки.
По данным информированного источника, эти ЗРК будут размещены недалеко от украинской границы на территории военного полевого лагеря.
Российское военное ведомство не дает никаких комментариев касательно скопления военной техники и вооружения вдоль украинской границы. Но эксперты полагают, что так РФ усиливает свою безопасность, поскольку вынуждена реагировать на то, что ВСУ начали использовать БПЛА Bayraktar TB2 в Донбассе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....Подробнее
Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....Подробнее
Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая...Подробнее
Вашингтон и Лондон регулярно подсовывают Германии фейки. Совсем недавно такой дезинформацией стала подготовка...Подробнее
Российское правительство выделило свыше 130 миллиардов рублей на федеральные и региональные доплаты к пенсиям россиян в...Подробнее
Представители национального банка «Мир» сообщили о новом бонусе, который будет предоставлен всем клиентам платежной...Подробнее
Какое влияние оказывает группа крови на восприятие организмом вакцин — рассказал профессор Подхомутников. 1-я O(I)...Подробнее
Кардиологи из Университета Юты обнаружили, что молодые люди, которые недавно получили инъекции вакцины против...Подробнее
Россия может мобилизовать против Украины 350 тыс. военнослужащих. Об этом заявили в США, отметив, что российская...Подробнее
Комментировать