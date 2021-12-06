Conflict Intelligence Team сообщила о переброске России дивизиона ЗРК «Бук» в пригород Воронежа

В СМИ попала информация о том, что российские ЗРК «Бук» были размещены вдоль украинской границы.

Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что Россия перебросила к границе с Украиной десятки ЗРК «Бук». Один из дивизионов был замечен в пригороде Воронежа.

Комментируя эту информацию, эксперты отмечают, что ВСУ получили от Турции не менее 36 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые могут применяться на Донбассе.

В Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлены ЗРК «Бук», которые прибыли на железнодорожную станцию Масловка в Воронежской области. Помимо мобильных пусковых установок, можно увидеть также транспортировочные машины и пуско-заряжающие установки.

По данным информированного источника, эти ЗРК будут размещены недалеко от украинской границы на территории военного полевого лагеря.

Российское военное ведомство не дает никаких комментариев касательно скопления военной техники и вооружения вдоль украинской границы. Но эксперты полагают, что так РФ усиливает свою безопасность, поскольку вынуждена реагировать на то, что ВСУ начали использовать БПЛА Bayraktar TB2 в Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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