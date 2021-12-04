Эшелон российских реактивных установок УР-77 направился к границе Украины

Массивный эшелон из российских самоходных реактивных установок разминирования УР-77 был замечен движущимся по направлению к украинским границам. По предположению военных обозревателей, данный маневр может свидетельствовать о подготовке российской армии к наступлению на ВСУ, передает «Avia.pro».

Очевидцы предоставили информацию о том, что железнодорожный состав, нагруженный 8 установками разминирования УР-77, осуществлял движение в сторону границы с Украиной. Известно, что в указанном направлении украинской армией накануне были организованы минные ограждения, которые должны создать препятствие при вероятном наступлении противника – не исключено, что российские УР-77 перемещались к границе именно с целью создать проход для военной техники.

Эксперты отмечают, что одна реактивная установка разминирования УР-77 способна обеспечить проход в минном поле шириной 6 метров и длиной до 90 метров — этого будет достаточно для того, чтобы несколько сотен единиц техники беспрепятственно перешли через минное поле. Также известно, что такие российские установки могут расчищать и противопехотные минные поля, создавая безопасный проход шириной до 14 метров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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