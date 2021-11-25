Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к вторжению в Украину. Киев вначале данные сведения опровергал, отметив, что данные о готовящемся наступлении не поступали, но в конечном итоге сдался - пошел на поводу у США, поддержав антироссийскую истерию Вашингтона.

О том, как реально обстоят дела на границе Украины и России, в частной беседе с украинским изданием «Страна.ua» рассказали источники в разведструктурах ВСУ - разумеется, на условиях анонимности.

По словам офицера, информация о том, что РФ подтягивает войска к границе, готовясь к широкомасштабному наступлению на Украину, о которой кричат западные СМИ, действительности совершенно не соответствует. Данные перекручены, поданы под выгодным Западу «соусом».

«Силы российской армии перебрасываются не для нанесения удара, они прибывают на вновь созданные РФ места постоянной дислокации на границе с Украиной. Они могут там располагаться годами или даже десятилетиями», — цитируются слова разведчиков в адаптированном переводе.

При этом представители разведки не исключают, что войска, о которых идет речь, могут быть задействованы для наступления на Украину. Впрочем, вероятность вторжения России крайне низкая и сейчас на уровне порядка 10 процентов. Реальных разведданных о том, что Кремль на самом деле готов нападать, нет.

«При реальной угрозе Донбассу или Крыму решение о "подавлении" Украины вполне может быть принято, поэтому у Киева есть одна задача - не давать России поводов для войны», — говорит источник.

При этом он уверен, что при таком развитии событий Украина победителем не будет. Разведчик допускает, что Россия может ударить со стороны Крыма и с северо-востока. Благодаря этому Москве удастся разделить страну на две части, устроив в Донбассе большой «котел» для бойцов ВСУ. Для полного разгрома украинской армии, по мнению разведчиков, понадобится не более трех-четырех недель.

Источник издания уверен, что Россия в войне также, как и Украина, не заинтересована, поскольку даже победа предполагает потери.

«Война — дело непредсказуемое. И если она примет затяжной характер, то цена и для РФ возрастет многократно. Запад за нас воевать не будет, но санкции наверняка против России введет», — отметил он, указав, что РФ придется довольствоваться победой исключительно в военном плане, так как экономический ущерб будет достаточно серьезным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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