Огромная колонна украинских РСЗО «Град» выдвинулась в сторону республик Донбасса

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В сторону Донбасса направляется огромная колонна украинских реактивных систем залпового огня «Град».
Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что РСЗО «Град» были замечены недалеко от Славянска. Со слов источника, который предоставил эту информацию, украинские РСЗО «Град» двигались в район населенных пунктов Попасная или Дебальцево. Там проходит линия соприкосновения и в последнее время ВСУ проводят ожесточенные обстрелы по этим направлениям.
Украинские РСЗО «Град» были запечатлены местными жителями на видео. В кадры попали только четыре пусковых установки. Но источник сообщает о том, что в колонне шли по меньшей мере 8 РСЗО.
ВСУ официально не комментирует передислокацию РСЗО «Град». При этом стоит отдельно отметить, что с начала нового витка обострения такое вооружение ВСУ против ополчения не применялось.
По мнению аналитиков, РСЗО «Град» будут задействованы, если ВСУ получит возможность использовать для наведения беспилотники Bayraktar TB2. Применение дронов позволяет применять «Грады» эффективно в том числе и ночью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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