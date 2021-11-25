Огромная колонна украинских РСЗО «Град» выдвинулась в сторону республик Донбасса

Сегодня, 09:19

0

Image 16+
Огромная колонна украинских РСЗО «Град» выдвинулась в сторону республик Донбасса
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В сторону Донбасса направляется огромная колонна украинских реактивных систем залпового огня «Град».

Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что РСЗО «Град» были замечены недалеко от Славянска. Со слов источника, который предоставил эту информацию, украинские РСЗО «Град» двигались в район населенных пунктов Попасная или Дебальцево. Там проходит линия соприкосновения и в последнее время  ВСУ проводят ожесточенные обстрелы по этим направлениям.

Украинские РСЗО «Град» были запечатлены местными жителями на видео. В кадры попали только четыре пусковых установки. Но источник сообщает о том, что в колонне шли по меньшей мере 8 РСЗО.

ВСУ официально не комментирует передислокацию РСЗО «Град». При этом стоит отдельно отметить, что с начала нового витка обострения такое вооружение ВСУ против ополчения не применялось.

По мнению аналитиков, РСЗО «Град» будут задействованы, если ВСУ получит возможность использовать для наведения беспилотники Bayraktar TB2. Применение дронов позволяет применять «Грады» эффективно в том числе и ночью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Огромная колонна украинских РСЗО «Град» выдвинулась в сторону республик Донбасса

Сегодня, 09:19

На Украине с 1 января могут ввести военное положение

25-11-2021, 09:49

В США объявили об отправке на Украину своих военных, средств ПВО и ПТРК

23-11-2021, 08:39

Глава МИД Украины Кулеба: Реальная «угроза вторжения» со стороны России существует

22-11-2021, 12:59

25 танков ВСУ направляются к Донецку

21-11-2021, 13:39

«Создать хаос в тылу». У НАТО новые планы на Украину

20-11-2021, 13:34

В 200 километрах от украинской границы размещены более 1200 российских танков, САУ и РСЗО

18-11-2021, 12:39

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

14-11-2021, 23:24

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

14-11-2021, 21:24

Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

13-11-2021, 09:14

Сотни российских танков переброшены к украинской границе

12-11-2021, 14:44

«Ситуация быстро ухудшается». Что США и Украина готовят в Донбассе

12-11-2021, 11:14

Конгресс США призвал президента Джо Байдена атаковать Донбасс

11-11-2021, 19:34

Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

4-11-2021, 15:24

Украинские военные возле Гранитного развернули системы РСЗО «Град»

4-11-2021, 13:09

Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

4-11-2021, 10:29

24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

3-11-2021, 08:49

Ответным мощным огнем ДНР уничтожены подразделения ВСУ, готовившиеся к атаке с юга

1-11-2021, 11:29

ВСУ пытаются начать штурм Горловки в ДНР

31-10-2021, 09:24

Авторы Baijiahao заявили о планах Украины по вступлению в НАТО через обострение в Донбассе

31-10-2021, 08:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме

30-11-2021, 12:09

0

На Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Он вновь показал, что Смольный не справляется со снежной стихией. Одна из...

Подробнее
Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

Циклон «Бенедикт» спровоцировал мощный снегопад в Петербурге

29-11-2021, 20:54

0

Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург под влиянием циклона «Бенедикт». Сильные осадки ожидаются также в ночь на...

Подробнее
Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

29-11-2021, 12:04

0

На Западе продолжают говорить о том, что вскоре может начаться Третья мировая война. Снова эту тему поднял на канале...

Подробнее
Профессор Шафалинов: в США начали умирать полностью вакцинированные от COVID-19 пациенты

Профессор Шафалинов: в США начали умирать полностью вакцинированные от COVID-19 пациенты

30-11-2021, 20:39

0

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире «Царьграда» усомнился в том, что существующие вакцины эффективны...

Подробнее
Al Jazeera выяснил, почему ученые опасаются омикрон-штамма SARS-CoV-2

Al Jazeera выяснил, почему ученые опасаются омикрон-штамма SARS-CoV-2

30-11-2021, 14:09

0

Многие медики, в том числе российские, анализируя поступающую из ЮАР информацию о том, что новый штамм коронавируса...

Подробнее
Жителям в России с небольшими доходами готовят новую денежную выплату

Жителям в России с небольшими доходами готовят новую денежную выплату

30-11-2021, 00:34

0

Граждане, получающие минимальный доход или находящиеся за чертой бедности, могут рассчитывать на новое денежное пособие...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Как жителей РФ обманывают на пунктах вакцинации»: профессор Редько рассказал, что «утаивают врачи»

«Как жителей РФ обманывают на пунктах вакцинации»: профессор Редько рассказал, что «утаивают врачи»

Вчера, 14:39

0

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько прокомментировал опасения россиян, что от них утаивают важную...

Подробнее
В Госдуме РФ сказали, куда нужно отправить пенсионеров

В Госдуме РФ сказали, куда нужно отправить пенсионеров

30-11-2021, 10:34

0

Пожилым гражданам в Госдуме посоветовали устраиваться на работу в те сферы, где сейчас наблюдается дефицит кадров. Об...

Подробнее
Иммунолог Крючков заявил, что штамм «омикрон» приведет к резкому росту смертности в России

Иммунолог Крючков заявил, что штамм «омикрон» приведет к резкому росту смертности в России

29-11-2021, 14:59

0

В России может существенно вырасти смертность после того как в страну придет новый штамм COVID-19 «омикрон». Об этом...

Подробнее
Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19

Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19

29-11-2021, 18:34

0

Вирусолог Анатолий Альтштейн советует россиянам не слушать заявления некомпетентных граждан о пандемии коронавируса и...

Подробнее