ВСУ массировано обстреливали Донецк в течение 5 часов

16 апреля на протяжении всего дня ВСУ совершили 13 огневых налета на ДНР. Таковы данные в Народной милиции самопровозглашенной республики.

Украинские силовики запустили мощную атаку на Донецк - в течение пяти часов они атаковали город и его окрестности, нанося массированные удары. По некоторым данным, ВСУ применили гранатометы, БМП, стрелковое оружие, минометы и артиллерию. Сообщается о серьезных разрушениях о значительных потерях в рядах сил ДНР. Согласно информации некоторых источников, в 05:50 ВСУ накрыли огнем поселок Александровка на западе Донецка, ведя обстрелы из вооружения БМП-2. Было произведено 30 выстрелов со стороны позиций ВСУ в районе Марьинки. Огонь велся из минометов калибра 120 мм, а в 08:40 украинские военные нанесли удар по Старомихайловке.

Оборонное ведомство ДНР заявило о том, что ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 122 мм. А в 09:42 обстрел со стороны ВСУ возобновился. Бойцы из 72-й бригады вели обстрел села Крутая Балка из минометов калибром 82-мм, выпустив 3 мины.

Эта атака стала одной из самых мощных за последнее время, хотя Киев заявлял о том, что ВСУ не планируют проводить наступление на Донбасс, пишет КП.

Украинские силовики стреляли и сегодня утром, что свидетельствует о том, что ситуация в Донбассе лишь обостряется, а ВСУ продолжают стягивать в демаркационную зону тяжелую технику.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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