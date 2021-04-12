Эксперт Кедми перечислил преимущества войск ДНР и ЛНР перед армией Украины

О преимуществах сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик перед армией Украины рассказал бывший разведчики Израиля Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала ITON-TV он объяснил, почему считает силы ЛДНР более подготовленными, чем украинские войска.

По словам Кедми, исходя из той информации, которой он располагает, республики Донбасса превосходят ВСУ в два раза по количеству танков. И на вооружении ЛДНР состоит качественная техника, которая в разы превосходит по многим показателям ту, которую используют ВСУ. К тому же, уверен Кедми, донбасские танкисты лучше подготовлены, чем экипажи украинской армии.

Превосходит ЛДНР ВСУ и по количеству артиллерийских систем. У непризнанных республик артиллерийских систем в три раза больше, чем на вооружении украинской армии.

Но самым главным преимуществом, по его мнению, является уровень подготовки и мотивация ополченцев.

«Они действуют намного более профессионально и слаженно, чем вчерашние новобранцы из-под Тернополя, Львова и других городов Украины. Боевой дух в ЛДНР несравненно выше, ведь они воюют за свой дом. А хлопцы из Тернополя за что будут умирать? Война-то в Луганске и Донецке», – подчеркнул Кедми.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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