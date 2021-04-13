В Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО

В район Северодонецка прибывают эшелоны с боевой техникой из стран НАТО.

Как сообщает telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, местные жители заметили в Донбассе польских военных.

Появилась неофициальная информация о том, что военная техника из Польши разгружена на станции Рубежное. После разгрузки ее тут же отправили к линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР в районе Золотого и других населенных пунктов.

«Мирные жители видели в районе Рубежного-Северодонецка польских военных», — пишет канал WarGonzo.

Но при этом официальной информации о прибытии польских военных в Донбасс нет. Поэтому авторы канала не исключают, что жители могли принять за солдат инструкторов и советников. Эта информация еще уточняется.

Стоит отметить, что в СМИ также попала информация о прибытии в Украину британских спецназовцев и отряда спецназначения по обеспечению связи. Также сообщалось о сборе информации для ВСУ британским самолетом-разведчиком.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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