В Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО

Вчера, 21:54

0

Image 16+
В Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО

В район Северодонецка прибывают эшелоны с боевой техникой из стран НАТО. 

Как сообщает telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, местные жители заметили в Донбассе польских военных. 

Появилась неофициальная информация о том, что военная техника из Польши разгружена на станции Рубежное. После разгрузки ее тут же отправили к линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР в районе Золотого и других населенных пунктов.

«Мирные жители видели в районе Рубежного-Северодонецка польских военных», — пишет канал WarGonzo.

Но при этом официальной информации о прибытии польских военных в Донбасс нет. Поэтому авторы канала не исключают, что жители могли принять за солдат инструкторов и советников. Эта информация еще уточняется. 

Стоит отметить, что в СМИ также попала информация о прибытии в Украину британских спецназовцев и отряда спецназначения по обеспечению связи. Также сообщалось о сборе информации для ВСУ британским самолетом-разведчиком. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО

Вчера, 21:54

Эксперт Кедми перечислил преимущества войск ДНР и ЛНР перед армией Украины

Вчера, 12:39

Военный эксперт Шурыгин прокомментировал суть «плана Байдена» по Украине

Вчера, 09:28

Савченко предрекла Украине катастрофу на Донбассе

13-04-2021, 14:24

РФ установила новые правила игры по Украине

13-04-2021, 10:24

Киев предложил альтернативные Белоруссии страны для переговоров по ситуации в Донбассе

12-04-2021, 22:19

Sohu: Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

11-04-2021, 23:29

Украинский нардеп: Ударный дрон летал над Донбассом «пока с целью наблюдения»

11-04-2021, 23:14

Владлен Татарский: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

11-04-2021, 08:19

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО может помочь Украине в войне с Россией

10-04-2021, 22:09

Зеленского прямо предупредили, что США «кинут» его по Донбассу

10-04-2021, 18:34

Экс-глава СБУ Наливайченко: Украина добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен

10-04-2021, 09:59

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

10-04-2021, 07:34

Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России

9-04-2021, 11:54

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны

9-04-2021, 10:44

Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

9-04-2021, 09:59

Коболев: Киев получил независимость от Москвы после принятых решений по газу

8-04-2021, 15:49

Яков Кедми раскрыл планы США и НАТО по Донбассу

8-04-2021, 09:34

Ветеран ЛНР Марочко предрек «огромные» потери ВСУ, если Украина атакует республики Донбасса

7-04-2021, 13:49

В Раде требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе

6-04-2021, 17:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров