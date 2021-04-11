Савченко предрекла Украине катастрофу на Донбассе

Сегодня, 14:24

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Савченко предрекла Украине катастрофу на Донбассе

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко, которая на своей Родине прошла путь от героини до предательницы, предсказывает Киеву катастрофу в случае, если в Донбассе снова станет жарко и боевые действия возобновятся.

По ее словам, не стоит надеяться на то, что война в 2021-ом будет такой же, как в 2014-ом. Тогда украинские солдаты просто не понимали, что их ждет.

«В 2014 году был Майдан, мы были в состоянии подъёма: было много добровольцев, нам было легко идти на фронт. Но на этот раз все будет по-другому. Все эти годы показали, как власть умеет плевать - как на участников АТО, так и на простых людей. Людей к самообороне никто не готовит. Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей страной», — заявила Надежда Савченко, выступая в эфире одного из украинских каналов.

Между тем пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель вчера заверила, что Киев на намерен силой возвращать Донбасс. Территории на востоке Украины вернутся под ее контроль, но, как подчеркнула она, цивилизованным и дипломатическим путем.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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