РФ установила новые правила игры по Украине

На днях представители военно-политического руководства Украины заявили о том, что не намерены возвращать Донбасс силой. Вернуть контроль над территорией самопровозглашенных республик в Киеве собираются цивилизованно, путем диалога и дипломатических переговоров.

Хотя еще несколько недель назад все указывало на то, что Украина готовит силовой сценарий. Кремль молчать не стал и рядом заявлений, а также перемещением военной техники к границам дал понять, что в случае развязывания войны Украина перестанет существовать как государство. Ибо воевать ей предстоит не с самопровозглашенными республиками, а с Россией.

«Москва заявила новые правила игры: она не позволит устраивать в своем приграничье «маленькие победоносные войны» для симулирования патриотизма у населения и оправдания стратегии «сдерживания России», - пишет RuBaltic.Ru.

Издание отмечает важность того, кто подал сигнал Москвы. Это не министерство внутренних дел, которое занимается внешней политикой, а Кремль, где принимаются стратегические решения.

Предупреждение прозвучало из уст руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Примечательно, что Запад оказался не готов к столь резкому повышению ставок. Однако это он сейчас не готов. В будущем картина может измениться и военные провокации на границах России будут планироваться, отталкиваясь от ее готовности к конвенциональной войне с провокатором.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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