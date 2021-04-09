Украинский нардеп: Ударный дрон летал над Донбассом «пока с целью наблюдения»

Сегодня, 23:14

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Украинский нардеп: Ударный дрон летал над Донбассом «пока с целью наблюдения»

Украинский нардеп Юрий Мисягин раскрыл причины появления беспилотника в прифронтовой зоне Донбасса. По словам политика, дрон турецкого производства «Bayraktar TB2» большой продолжительности полета осуществлял сугубо разведывательную миссию, передает «ИА Красная Весна».

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин прокомментировал запуск турецкого дрона на востоке Украины, и отметил, что это был полет «с целью наблюдения». На своей странице в Facebook украинский политик подчеркнул, что ни о каких боевых маневров дрона речь не идет — более того, Мисягин особо отметил, что это был первый подобный запуск беспилотника в прифронтовой зоне Донбасса. 

Таким образом, нардеп опроверг информацию о том, что 2 апреля 2021 года в ДНР после атаки со стороны ВСУ погиб 5-летний ребенок — причем есть доказательства того, что для этой цели украинская армия задействовала беспилотный аппарат. Украинские власти назвали данные сведения «фейковыми» и отказались брать ответственность за гибель ребенка.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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